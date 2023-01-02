Доктор назвала побочные эффекты пропуска ужина

Если вы думаете, что пропускать приемы пищи полезно, то это не так. Читайте дальше, чтобы узнать о побочных эффектах пропуска ужина.

Среди людей довольно распространено мнение, что пропуск приема пищи приводит к потере веса. Однако правда в точности противоположна. Пропуск приемов пищи может нанести вред вашему здоровью и даже привести к набору веса, поскольку лишает организм питательных веществ. Кроме того, вреден не только пропуск завтрака и обеда, существует много побочных эффектов пропуска ужина. Ужин является неотъемлемой частью вашего ежедневного рациона, поскольку он гарантирует, что организм получит необходимые ему питательные вещества и калории.

Компания Health Shots связалась с доктором Дивья Гопал, консультантом-диетологом больницы материнства, Банашанкари, Бангалор, чтобы узнать, что происходит с телом, когда мы пропускаем ужин.

7 побочных эффектов пропуска ужина, по словам доктора Гопал:

1. Уровень энергии снизится

Это довольно очевидно. Низкие калории означают, что у вашего тела меньше топлива для поддержания работы машины. Отсутствие достаточного количества калорий оставит вас истощенным.

2. Может повлиять на встроенные сигналы голода вашего тела

Высвобождение гормона лептина говорит вашему телу прекратить есть, когда вы сыты, в то время как гормон грелин дает вам знать, когда вы голодны. Эти гормоны не будут работать должным образом, если вы решите игнорировать сигналы голода.

3. Серьезная тяга к сахару и углеводам

Сильная тяга является следствием игнорирования сигналов голода и низкого уровня сахара в крови. Вы начнете хотеть больше сахара и углеводов, поскольку они известны тем, что дают быстрые приливы энергии.

4. Нерегулярное пищеварение

Пропуск ужина может привести к тошноте, диарее или даже запорам. Вы можете попасть в порочный круг: пропускаете приемы пищи, а затем переедаете.

5. Высокий риск расстройств пищевого поведения

Люди, которые пропускают приемы пищи, более уязвимы к расстройствам пищевого поведения. Это увеличивает риск возникновения таких расстройств, как анорексия, булимия или даже орторексия.

6. Влияние на ваш цикл сна

Пропуск ужина может повлиять на ваш цикл сна до такой степени, что вы можете лишиться сна. Лишение сна может иметь неблагоприятные последствия для вашего иммунитета, настроения, энергии и обмена веществ.

7. Вы можете испытывать беспокойство

У тех, кто часто пытается пропустить ужин, может развиться ночная привычка есть, скорее всего, нездоровую пищу. Кроме того, употребление нездоровой пищи повышает уровень кортизола (гормона стресса) в организме, что увеличивает риск возникновения проблем с психическим здоровьем.

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