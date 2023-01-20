Доктор назвала продукты, в которых больше всего витамина D

Если вы избегаете солнца, это может привести к дефициту витамина D, который может нанести ущерб вашему здоровью в целом. Так какое же решение? Что ж, вы можете включить в свой рацион эти продукты, богатые витамином D.
Доктор Свати Редди рассказала медпорталу Health Shots, что вы можете получить витамин D из этих 6 продуктов, если хотите избежать солнца:
1. Жирная рыба
Жирная рыба, такая как лосось, сардины, устрицы, креветки и скумбрия, являются основными источниками витамина D животного происхождения.
2. Яичный желток
Яичные желтки являются еще одним источником витамина D, который вы можете употреблять на регулярной основе.
3. Грибы
Чтобы поддерживать уровень витамина D летом, вы также можете употреблять грибы. Грибы являются обязательным источником витамина D для вегетарианцев.
4. Рыбий жир
Жир печени трески содержит 75 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина D. Это должен быть ваш следующий лучший продукт для потребления витамина D.
5. Йогурт/творог
Единственная разница между творогом и йогуртом заключается в содержащихся в них бактериях. Йогурт содержит термофильный стрептококк, тип пробиотических бактерий, а также лактобактерии, которые полезны для общего состояния здоровья. Греческий йогурт содержит большое количество витамина D, а также кальция и белка.
6. Сыр
Сыр также богат витамином D, фосфором, жиром, белком и кальцием, что делает его здоровым источником нескольких важных питательных веществ.
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