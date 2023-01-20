Доктор назвала пять эффективных домашних средств от псориаза кожи головы

Эти 5 домашних средств от псориаза кожи головы помогут вам справиться с заболеванием в домашних условиях.

Никто не любит сухую, шелушащуюся кожу головы, которая может привести к ужасной перхоти. Однако хорошая новость заключается в том, что с этим ужасным состоянием можно справиться дома.

Дерматолог Ринки Капур в беседе с HealthShots назвала пять домашних средств для лечения псориаза кожи головы.

1. Алоэ вера

Алоэ вера обладает лечебными свойствами и уже давно используется для лечения ряда кожных заболеваний. Чтобы использовать его, извлеките гель из листьев алоэ вера и смешайте его с любым эфирным маслом. Нанесите его на кожу головы и оставьте на 10 минут. Смойте мягким шампунем.

2. Кокосовое масло

Кокосовое масло естественным образом обладает антибактериальными, противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые могут помочь уменьшить сухость и инфекцию, возникающие из-за псориаза. Возьмите несколько капель кокосового масла и смешайте его с маслом чайного дерева и аккуратно помассируйте пораженный участок.

3. Имбирь

Имбирь является противоядием от перхоти. Благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам местное применение имбиря может вылечить кожные инфекции, такие как псориаз кожи головы. На самом деле, он может даже помочь уменьшить запах кожи головы.

4. Куркума

Куркума имеет множество преимуществ для здоровья в целом, в том числе для здоровья кожи и волос. Это связано с тем, что куркума содержит антиоксидант куркумин, который, как считается, уменьшает количество свободных радикалов и ускоряет заживление ран. Было обнаружено, что использование куркумы при псориазе кожи головы помогает людям с этим заболеванием.

5. Яблочный уксус

Яблочный уксус — это больше, чем просто заправка для салата. Он может облегчить зуд и жжение кожи головы, вызванные псориазом.

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