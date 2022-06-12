Доктор назвала самый здоровый способ приготовления яиц

Яйца богаты белками и витаминами и обладают свойствами, которые могут даже способствовать развитию мозга. Они могут быть вареными, омлетом и т. д. Но какой самый здоровый способ приготовить яйца?

Журналисты SheFinds.Com спросили у семейного врача Елены Дешко о лучших способах приготовить яйца. Продолжайте читать, чтобы узнать, что она сказала.

По словам доктора Дешко, «самые здоровые методы приготовления пищи не содержат масел (поскольку яйца, естественно, содержат много насыщенных жиров). Такие процессы приготовления, как варка или запекание помогут вам воспользоваться питательными преимуществами яиц без увеличения содержания жира и калорийности».

Здесь важно помнить, что содержание жира и калорий в яйце должно быть минимальным. Когда вы готовите яйцо с дополнительными ингредиентами, такими как растительное и сливочное масло, это только ухудшает его пищевую ценность. Если вы действительно хотите улучшить свою еду, вы можете добавить жиросжигающие приправы, такие как острый соус или кайенский перец. Они могут помочь повысить ваши усилия по снижению веса и привести к более плоскому животу.

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