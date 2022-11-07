Доктор озвучила советы по уходу за полостью рта для здоровой улыбки и зубов

Если вы ищете способы иметь здоровую улыбку, прокрутите вниз, чтобы узнать несколько советов, которые могут помочь, по версии доктора Анилы Ароры с медпортала HealthShots.
1. Кисть и нить
Нам с детства говорят чистить зубы два раза в день. Чистка зубов удаляет остатки пищи, застрявшие между зубами, которые могут связываться со слюной и образовывать зубной налет. Бактерии, как правило, выживают на этих частицах и повреждают эмаль пищеварительными кислотами, вызывая кариес . Зубная нить — еще один отличный способ избавиться от пищи, которая может застрять в щели между нашими зубами. Поэтому чистка зубов и использование зубной нити имеют первостепенное значение.
2. Не допускайте обезвоживания
Среди всех советов для здоровой улыбки не упустите этот. Нужно часто пить воду, чтобы держать рот увлажненным и свободным от нежелательного избытка кислоты. Старайтесь избегать сладких, газированных и содержащих кофеин напитков, насколько это возможно.
3. Обратитесь за своевременным лечением
Самый большой миф — лечение зубов дорогое, но правда в том, что игнорирование проблемы на начальном уровне делает последующее лечение еще дороже.
4. Установите контакт со стоматологом
Необходимо иметь хорошую связь со стоматологом. Следует посетить стоматолога, которому вы доверяете, и свободно обсудить историю болезни. Еще один важный аспект, о котором следует помнить, — выбрать стоматолога, который сможет подробно объяснить проблемы и курс лечения.
5. Держитесь подальше от вредных привычек в еде
Пища, которую мы едим, имеет решающее значение для поддержания здоровья полости рта. Сладкая, липкая и кислая пища рано повреждает зубы. Даже курение и потребление табака могут увеличить риск развития стоматологических проблем и рака ротовой полости.
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