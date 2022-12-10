Доктор подсказала, как вылечить сухость рук и ног

Наступление зимы означает снижение естественного уровня увлажненности и сияния нашей кожи. В результате наша кожа становится безжизненной и сухой, выглядит неровной и тусклой, особенно на руках и ногах. Кожа рук и ног шелушится, огрубевает, может даже начать чесаться и трескаться.

Компания Health Shots поговорила с доктором Амитом Бангиа, заместителем директора по дерматологии Азиатской больницы в Фаридабаде, который дал эти 7 основных советов, которые помогут вам вылечить сухость рук и ног.

1. Увлажняйте руки

На рынке доступно множество увлажняющих средств, и многие из них предназначены специально для рук и ног. Доктор Бангиа говорит: «Увлажняйте руки каждый раз, когда моете их, чтобы восстановить естественную влажность кожи. Некоторые масла, такие как кокосовое масло, также могут помочь добиться аналогичных результатов».

2. Стоит попробовать ночные процедуры

Люди с очень сухими руками и ногами могут попробовать ночные процедуры для достижения лучших результатов. Для этого нанесите на руки обильное количество увлажняющих кремов или лосьонов и наденьте на них носки, перчатки или варежки.

3. Защитите кожу

Хотя зимний солнечный свет не очень агрессивен, защита кожи от вредного воздействия солнца очень важна зимой, так как оно может высушить кожу, вызвать ожоги и привести к другим, более серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому позаботьтесь о защите всех участков тела от длительного пребывания на солнце, и руки не исключение. Используйте солнцезащитный крем хорошего качества, чтобы солнце не высушивало руки.

4. Используйте алоэ вера

Алоэ вера имеет много преимуществ для здоровья и является распространенным ингредиентом средств по уходу за кожей из-за его антибиотических и противовоспалительных свойств.

5. Избегайте использования мыла

Химические вещества, содержащиеся в мыле, часто вызывают сухость рук. По возможности люди должны стараться избегать или ограничивать чрезмерное мытье рук, чтобы предотвратить их высыхание.

6. Подумайте о том, чтобы носить перчатки

Чрезмерное воздействие воды смывает натуральные масла с кожи, оставляя руки сухими и тусклыми. Резиновые перчатки помогают предотвратить сухость рук при длительном погружении в воду, обеспечивая защитный слой и сохраняя натуральные масла нетронутыми.

7. Держитесь подальше от сушилок с горячим воздухом

Фены с горячим воздухом — отличный способ высушить руки за считанные секунды. Однако они имеют тенденцию высушивать кожу, а горячий сухой воздух может особенно пересушить руки. Лучше использовать бумажные полотенца, когда это возможно.

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