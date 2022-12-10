Следуйте этим советам, чтобы поддерживать пищеварение в норме

В исследовании, опубликованном в Американском журнале физиологии: эндокринология и метаболизм, говорится, что хотя переедание время от времени не вызывает никаких побочных эффектов для вашего тела, но если делать это регулярно, оно может повлиять на ваш вес, концентрацию жира, пищеварение и даже уровень сахара в крови.

Об этом в своей статье для HealthShots написала автор книг о здоровье Ааюши Гупта.

Она также предложила 7 советов, которые помогут вашей пищеварительной системе:



1. Аджван

Если есть универсальное решение для всех проблем с желудком, то это аджван. Употребление аджвана может решить любой дискомфорт в желудке или другие проблемы, включая боль, газы, рвоту, расстройство желудка и кислотность.

2. Мятный чай

Если у вас проблемы с желудком, пейте чай с мятой. Это может помочь расслабить пищеварительный тракт, чтобы вы не чувствовали вздутие живота. Диетолог Маниша Чопра сказала с HealthShots: «Мята обладает несколькими антибактериальными и антисептическими свойствами, которые могут расслабить мышцы пищеварительной системы и вылечить проблемы с желудком, такие как запоры и укачивание, которые обычно возникают после переедания».

3. Йогурт

Хотя вы можете чувствовать себя сытым до краев, употребление йогурта может помочь. Это должно быть вашей первой остановкой на следующий день после большого перекуса, потому что йогурт является источником пробиотиков. Это может облегчить все виды проблем с желудком, вызванных перееданием, включая чувство сытости. В идеале выбирайте органический свежий простой йогурт.

4. Пейте холодное молоко

Чрезмерное увлечение едой иногда может привести к кислотности. И если это произойдет с вами, питье холодного молока — одно из самых простых домашних средств для борьбы с ним. Если у вас нет непереносимости лактозы, высокое содержание кальция в молоке контролирует избыточную секрецию соляной кислоты, тем самым поглощая кислоты в желудке.

5. Арбуз

Арбуз — очень полезный фрукт, которым можно полакомиться после переедания. Его увлажняющие, антибактериальные свойства, а также витамины и минералы помогут решить проблемы с желудком после переедания. Богатые водой фрукты, такие как арбуз, могут обеспечить идеальный баланс между сытностью и функциональностью в вашем рационе.

6. Не спать

Как бы заманчиво это ни было, не ложитесь спать. Это может вызвать рефлюкс и замедление пищеварения. Оставайтесь в вертикальном положении, пока пища не успеет осесть в желудке. Кроме того, если вы ложитесь спать сразу после еды, ваше тело не имеет возможности сжечь эти калории, а это означает увеличение веса.

7. Прогуляйтесь

Легкая прогулка поможет стимулировать пищеварение и выровнять уровень сахара в крови.

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