Доктор назвал лучшие способы улучшить пищеварение

Запор — это проблема пищеварения, которая может быть болезненной и неприятной. Вот 6 советов, которые помогут вам с этим недугом.

из проблем, с которой ежедневно сталкиваются миллионы людей, является запор. От недостатка воды до переезда на новое место — все может вызвать запор. Какой бы ни была причина, от запоров можно избавиться в домашних условиях, если вести здоровый образ жизни. Если вы хотите наладить свой график стула, эта статья для вас.

Медпортал Health Shots связался с доктором Винит Гупта, старшим консультантом-гастроэнтерологом в больнице Фортис, Васант-Кундж, Дели, чтобы узнать о некоторых естественных способах лечения запоров.

1. Пейте больше воды

Обезвоживание считается одной из основных причин запоров. Ваш желудок отправляет пищу в толстую кишку, она поглощает воду из пищевых отходов, если в организме ее недостаточно. Это приводит к тому, что стул становится твердым. В заключение, вы должны потреблять не менее 3 литров воды каждый день, чтобы избежать запоров!

2. Употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой

Соблюдение диеты, богатой клетчаткой, может помочь улучшить перистальтику кишечника.

3. Ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием жиров

Употребление жареной пищи, красного мяса и других продуктов с высоким содержанием жира, таких как колбаса, цельное молоко, выпечка, выпечка и т. д., может вызвать запор из-за замедления пищеварения.

4. Пейте кофе

Ежедневное употребление кофе может помочь вам регулярно ходить в туалет. Исследования показали, что кофеин может стимулировать пищеварительные мышцы, улучшая перистальтику кишечника.

5. Регулярно занимайтесь спортом

Недостаток физической активности может привести к запорам. Люди, которые регулярно занимаются спортом, практически не страдают запорами. Как правило, толстая кишка реагирует на действие, и регулярные физические упражнения могут помочь развить мышцы пищеварительной системы и улучшить перистальтику кишечника.

6. Избегайте молочных продуктов

Еще одной причиной запоров является включение в рацион молочных продуктов. В основном это происходит, когда вы становитесь чувствительными к компонентам, содержащимся в коровьем молоке, таким как лактоза. Слишком много сыра и молока может привести к этой проблеме, поэтому постарайтесь сократить потребление этих продуктов, если у вас запор.

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