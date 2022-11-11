Эксперт по питанию назвала лучший напиток для здоровья печени

Черный кофе без сахара способствует снижению риска развития цирроза печени и в целом позитивно сказывается на здоровье этого органа.

Эксперт по питанию Кортни Д’Анджело утверждает, что кофе является самым полезным напитком для здоровья печени.

Об этом пишет Eat This, Not That!

По ее словам, это доказано исследованием. Ученые установили, что употребление кофе снижает риск развития цирроза печени и защищает этот орган от неалкогольной жировой болезни. Кроме того, кофе в целом позитивно сказывается на здоровье печени и ее функциях.

Полезные свойства кофе объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени. Именно последние нейтрализуют активность вредных свободных радикалов, чем и предотвращают повреждение клеток органа.

Также отмечается, что черный кофе способен противостоять рубцеванию печени. Однако для этого кофе нужно пить по рецепту: без добавления сахара, молока и жирных сливок. Все эти добавки сводят на нет полезные свойства напитка.

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