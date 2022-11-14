Доктор рассказал, как избежать проблем с кожей при стрессе

Тревога на работе становится обычным явлением. Несмотря на то, что некоторые люди вернулись к обычной офисной рутине, стресс продолжает мешать повседневной жизни.

Знаете ли вы, что по вашей коже можно определить, испытываете ли вы беспокойство или стресс? Исследования показали, что острый и хронический стресс может негативно повлиять на общее состояние кожи.

Абхишек Пилани, доктор медицинских наук, дерматолог и основатель Assure Clinics, рассказал HealthShots: «Это также может вызвать многочисленные кожные заболевания, включая экзему, акне, псориаз и выпадение волос».

Доктор объяснил, что, когда человек испытывает стресс, его симпатическая нервная система выделяет гормоны стресса, известные как кортизол и адреналин, которые увеличивают выработку кожного сала в наших кожных железах. Это может привести к закупорке пор и появлению прыщей.

Вот несколько способов сохранить кожу здоровой, согласно доктору Пилани.

* Поддерживайте здоровый режим ухода за кожей

Прежде всего, важно поддерживать правильный режим ухода за кожей, даже если вы чувствуете усталость или беспокойство. Старайтесь придерживаться своего распорядка, несмотря ни на что. Вы можете быть в плохом настроении и не чувствовать себя достаточно энергичным, чтобы встать и позаботиться о своей коже, но помните, пренебрежение может усугубить проблемы с кожей.

* Придерживайтесь сбалансированной диеты

Добавьте в свой рацион цельные продукты и много свежих фруктов и овощей. Избегайте обработанных и богатых сахаром продуктов, так как они могут не только повлиять на вашу кожу, но и повлиять на общее состояние здоровья.

* Правильно отдыхайте

Важно правильно отдыхать. Сон в течение достаточного количества часов даст вашему телу время для исцеления и омоложения. Сон также улучшает ваше настроение, уровень энергии и когнитивные способности.

* Оставайтесь физически активными

Очень важно держать себя физически активным. Поэтому регулярно занимайтесь физическими упражнениями, так как они высвобождают гормоны хорошего самочувствия, которые улучшают вашу энергию.

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