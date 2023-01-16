Доктор рассказал, как контролировать уровень сахара в крови при диабете

Важно держать уровень сахара под контролем.

Health Shots поговорил с доктором Притамом Муном, врачом-консультантом и диабетологом из больницы Вокхардт, Мумбаи, чтобы узнать, как контролировать уровень сахара в крови.

Эти 7 советов помогут вам справиться с диабетом:

1. Не допускайте обезвоживания

Обезвоживание может привести к повышению уровня сахара в крови. Мало того, что обезвоживание приводит к высокому уровню сахара в крови, высокий уровень сахара в крови может заставить вас больше мочиться, вызывая обезвоживание. Доктор Мун сказал, что обезвоживания можно избежать, если пить много воды. Но избегайте подслащенных сахаром напитков.

2. Избегайте алкоголя и кофеина

Есть определенные напитки, которые могут привести к обезвоживанию, такие как алкоголь, напитки на основе кофеина и энергетические спортивные напитки, потому что они обладают мочегонным эффектом. Эти напитки могут привести к потере воды в организме и резкому повышению уровня сахара в крови. Так что сократите потребление таких напитков.

3. Проверьте уровень сахара в крови

Да, вам необходимо время от времени контролировать уровень сахара в крови.

4. Оставайтесь физически активными

По словам доктора Муна, вы можете поддерживать уровень сахара в крови в рекомендуемом диапазоне, оставаясь физически активным.

5. Старайтесь не выходить на солнце

Вы должны защитить себя от летнего солнца, чтобы держать уровень сахара в крови под контролем. Это может показаться неожиданным, но солнечные ожоги вызывают стресс у организма и повышают уровень сахара в крови. Поэтому, чтобы избежать палящего зноя, пользуйтесь солнцезащитным кремом.

6. Ешьте фрукты и салаты

Апельсины, грейпфруты, малина, киви, авокадо, персики, слива, яблоки, арбуз и ежевика — вот некоторые из фруктов, которые надолго насыщают вас и даже не повышают уровень глюкозы. На самом деле, они очень полезны и содержат необходимые питательные вещества.

7. Обеспечьте уход за ногами

Старайтесь не ходить босиком даже дома, поэтому носите шлепанцы или сандалии. Если вы диабетик, ходьба босиком может увеличить риск пореза стопы, что может привести к инфекции. Ежедневно осматривайте свои стопы, чтобы предотвратить любые осложнения, связанные с диабетом.

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