Доктор рассказала, как подработка может сказаться на вашем психическом здоровье

Хотя мы все хотим быть успешными и поддерживать наши семьи в финансовом отношении, но должен ли этот успех стоить нам здоровья?

Долгий рабочий день может нанести вред вашему психическому здоровью.

Доктор Джиоти Капур, основатель и старший психиатр Manastali, рассказала Health Shots о том, как ночная подработка может повлиять на разум или психическое здоровье.

Влияние подработки на психическое здоровье

Доктор Капур говорит: «После пандемии подработка среди сотрудников стала обычным явлением. Эта тенденция стала заметной сейчас, потому что пандемия сократила заработную плату и лишила многих возможностей трудоустройства и дохода. Все эти обстоятельства заставили людей сделать выбор в пользу второй работы. Однако работа в двух местах оказывает реальное негативное влияние на наше психическое здоровье».

Согласно недавнему исследованию продолжительного рабочего дня, у тех, кто работает более 11 часов в день, риск развития депрессии в 2,5 раза выше, чем у тех, кто работает по обычному графику. У них также могут быть проблемы со сном, а недостаток сна может оказать долгосрочное негативное влияние на ваше настроение, ухудшить работу мозга и ослабить вашу иммунную систему.

Это не только влияет на психическое здоровье, но, согласно недавнему исследованию Всемирной организации здравоохранения, работа 55 или более часов в неделю связана с примерно на 35% более высоким риском инсульта и на 17% более высоким риском смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с работой от 35 до 40 часов в неделю.

Признаки чересчур продолжительного рабочего дня:

Усталость

Слабость

Проблемы с пищеварением

Стресс

Депрессия

Раздражительность

Проблемы с менструацией

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