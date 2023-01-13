Доктор рассказал, как предотвратить выгорание

В сегодняшнем занятом мире миллениалы переживают выгорание с угрожающей скоростью, и, к сожалению, это сказывается на их психическом и физическом здоровье.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает выгорание психической проблемой. По данным ВОЗ, это синдром, который возникает из-за стресса на работе и также может быть причиной многих заболеваний.

Организация Health Shots поговорила с доктором Соналом Анандом, психиатром больницы Вокхардт в Мумбаи, чтобы узнать о способах справиться с выгоранием.

1. Снимите стресс

Постарайтесь снять стресс, занимаясь тем, что вам нравится. Вы можете выбрать йогу, медитацию, пение, танцы, прослушивание музыки, садоводство или фотографию.

2. Ищите поддержку

Обратитесь за поддержкой к коллегам, членам семьи и друзьям. Постарайтесь открыто поговорить с ними о том, что вас беспокоит, и найти решение своей проблемы.

3. Гигиена сна обязательна

Имейте регулярный цикл сна и ложитесь спать вовремя. Хороший ночной сон поможет вам оставаться сосредоточенным и сконцентрированным, повышая уровень вашей продуктивности. Вы можете попробовать медитацию и упражнения на глубокое дыхание, чтобы хорошо спать и снимать стресс.

4. Отдавайте предпочтение заботе о себе

Не будьте строги к себе. Если вы заметили, что из-за работы происходит выгорание, выделите немного времени для себя, отдохните, хорошо выспитесь, отправьтесь в отпуск. Вам также придется вести хорошо сбалансированный образ жизни, соблюдать питательную диету, поддерживать оптимальный вес и ежедневно заниматься спортом. По сути, вам нужно делать то, что делает вас счастливым.

5. Не переносите работу домой

Стресс, связанный с работой, является основной причиной эмоционального выгорания. Так что разделяйте личную и профессиональную жизнь и старайтесь сбалансировать их любой ценой, если хотите избежать выгорания.

6. Установите границы

Принятие многих обязанностей или обязательств может быть для вас непосильным или напряженным. Можно вежливо сказать нет. Не обременяйте себя большим количеством работы. Перед любым обязательством посмотрите, есть ли у вас время и количество энергии, чтобы выполнить задачу в оговоренное время.

7. Делайте перерывы в работе

Если у вас напряженный день с большим количеством работы, постарайтесь делать перерывы между ними. И если вы слишком много пользуетесь социальными сетями, сделайте от них небольшой перерыв или используйте их более контролируемым образом.

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