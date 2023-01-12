Популярная пищевая добавка увеличивает риск рака

Эксперты в ходе экспериментов установили, что употребление мяса, которое обработали нитритом, повышает риск онкологии.

Об этом сообщат Nature.

Известно, что нитриты и нитраты являются ключевыми консервантами, которые используют в производстве колбасных изделий. В 2015 году переработанное мясо было классифицировано как канцероген I группы Международным агентством по изучению рака и исследовательской организацией ВОЗ. По мнению экспертов, существует связь между диетой с высоким содержанием переработанного мяса и существенным повышением риска развития некоторых видов рака.

Эти годы ученые активно изучали то, как нитраты связаны с онкологическими заболеваниями. В частности, в рамках недавнего исследования мыши на протяжении двух месяцев употребляли сосиски с нитритами, колбасу и свинину без химикатов.

Около 15% их рациона составляла свинина с нитритами или без. Прошлые исследования применяли модели питания, состоящие из 50% переработанного мяса и больше.

Оказалось, что грызуны, употребляющие сосиски, имели намного больше опухолей в сравнении с контрольной группой. По словам директора Института глобальной безопасности пищевых продуктов в Королевском университете Криса Эллиота, результаты экспериментов указывают на связь между нитритами и раком.

Он считает, что применение нитритов в пищевых продуктах должно находиться под запретом. Вместо них он предлагает использовать натуральные и более безопасные альтернативы.

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