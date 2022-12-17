Врачи рассказали о связи между диабетом и потерей памяти

Во всем мире очень распространены такие заболевания, как диабет 2 типа и когнитивные нарушения. В последние годы исследования показали, что диабет может вызывать деменцию. Хотя это не всегда так, знание связи между диабетом и потерей памяти может помочь впм понять, как лечить и предотвращать эти расстройства.

Health Shots обратились к доктору Сандипу Харабу, старшему диабетологу-консультанту в Азиатской больнице, и доктору Нехе Капур, старшему неврологу-консультанту в Азиатской больнице, чтобы понять связь между диабетом и потерей памяти.

Какова связь между диабетом и снижением когнитивных функций?

Ваш мозг состоит из нервных клеток, которые управляют правильным функционированием вашего тела. Чтобы работать эффективно, ваш мозг использует сахар в крови для получения энергии.

Доктор Хараб говорит: «Будучи наиболее энергоемким органом, он потребляет половину всей энергии сахара в организме, чтобы функционировать должным образом. И если уровень сахара в крови выходит за пределы нормы, это может вывести ваш мозг из равновесия. Таким образом, как диабет может повлиять на ваши нервы в ногах, руках и глазах, он также может повлиять на ваш мозг». Это, в свою очередь, может привести к проблемам с памятью, обучению, гормональным изменениям, увеличению веса, перепадам настроения и другим серьезным проблемам, таким как болезнь Альцгеймера. Вот почему важно поддерживать уровень сахара в крови на целевом уровне.

Что может сделать высокий уровень сахара в крови с вашим мозгом?

Ваш мозг нуждается в сахаре, поскольку он является источником энергии. Поэтому можно подумать, чем больше сахара вы снабдите свой мозг, тем лучше. Но это неправда. Частые эпизоды гипергликемии (высокий уровень сахара в крови) могут привести к повреждению и стрессу головного мозга. На самом деле, «со временем кровеносные сосуды, несущие богатую кислородом кровь к мозгу, повреждаются, в результате чего к мозгу поступает слишком мало крови, что приводит к гибели клеток мозга. Это состояние называется атрофией мозга и может вызывать проблемы с мышлением, памятью и может привести к сосудистой деменции», — добавляет доктор Хараб.

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