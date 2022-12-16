Доктор рассказала, как справиться с шелушением кожи

HealthShots обратились к доктору Ринки Капур, консультанту-дерматологу из The Esthetic Clinics, чтобы узнать, как вылечить поврежденную кожу от чрезмерного шелушения.

Вот 5 способов обратить вспять ущерб от чрезмерного шелушения:

1. Выбирайте мягкое очищающее средство

Чрезмерное шелушение может привести к повреждению кожи, раздражению, покраснению и воспалению. Это также может вызвать проблему гиперпигментации. Таким образом, нужно быть особенно осторожным, делая пилинг кожи. Доктор Капур говорит: «Чтобы обратить вспять уже нанесенный ущерб, вам нужно выбрать мягкое, непенящееся очищающее средство с низким балансом pH, которое содержит успокаивающие и увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, алоэ вера или масло ши, которые могут уменьшить раздражение кожи».

2. Не отказывайтесь от солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем необходим для защиты кожи от повреждений, возникающих из-за чрезмерного шелушения. Он также может помочь излечить кожу. Солнцезащитный крем может предотвратить проблемы с кожей, такие как потемнение кожи, покраснение, зуд, отек, а также обеспечить защиту от прыщей.

3. Выбирайте масло, содержащее витамин Е

Если вы не добавили масло с витамином Е в свой ежедневный уход за кожей, значит, вы все делаете неправильно! Доктор Капур говорит: «Масло с витамином Е является одновременно питательным веществом и антиоксидантом. Поэтому он может помочь вам увлажнить и увлажнить кожу, делая ее мягкой и эластичной».

4. Используйте гель алоэ вера

Гель алоэ вера является чрезвычайно мощным ингредиентом для нашей кожи. Это может помочь в лечении ряда кожных заболеваний в дополнение к улучшению качества вашей кожи. Обладает противовоспалительным и охлаждающим эффектом. В результате это одно из самых органических средств для лечения солнечных ожогов и повышенной чувствительности кожи. Ваша кожа будет увлажнена, успокоена и исцелена благодаря его удивительным эффектам.

5. Кубик льда может быть благом

Если ваша кожа раздражена, воспалена и зудит из-за чрезмерного шелушения, вы можете использовать кубики льда. По словам доктора Капур, прикладывание кубика льда к пораженному участку кожи уменьшит раздражение и покраснение. Кроме того, это фантастический способ мгновенно избавиться от дискомфорта.

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