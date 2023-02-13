Доктор рассказал, о чем говорят прыщи на лбу и щеках

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Здоровье кожи и кишечника тесно связаны между собой.

Известно, что то, что мы едим, отражается на нашем лице. Оказывается, существует сильная связь между проблемами кожи и здоровьем кишечника. Акне считается нормальной частью полового созревания, но также может означать плохое здоровье кишечника.

HealthShots обратились к доктору Харшаду Джоши, гастроэнтерологу из Apollo Spectra, Мумбаи, чтобы узнать о связи между проблемами кожи и здоровьем кишечника.

Он объясняет, что плохое состояние микробиома кишечника вызывает побочное повреждение защитного антимикробного барьера кожи. Это может повысить вероятность проблем с кожей. Все, что раздражает слизистую оболочку кишечника, воспаляет ее. Итак, будь то аллергены, алкоголь, лекарства, пищевые добавки, искусственные красители или диеты с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара, они могут раздражать слизистую оболочку кишечника. Когда это происходит, тело также воспаляется. Это, в свою очередь, усугубляет воспаление кожи.

Проблемы с кожей, указывающие на плохое здоровье кишечника

1. Экзема

2. Акне

3. Розацеа

4. Псориаз

Советы по улучшению здоровья кишечника

Плохой кишечник может вызвать такие проблемы, как вздутие живота, газы, диарея, тошнота, боль в животе, кислотность, запоры и увеличение или потеря веса. Итак, улучшите здоровье кишечника, выполнив следующие действия:

Стресс может быть проблематичным для кишечника, поэтому постарайтесь расслабиться, занимаясь йогой и медитацией.

Ежедневные физические упражнения также могут помочь улучшить здоровье кишечника.

Старайтесь выбирать пробиотики и ферментированные продукты, которые уменьшают воспаление кишечника.

Не допускайте обезвоживания, выпивая достаточное количество воды, чтобы поддерживать здоровье кишечника.

Избегайте избыточного потребления сахара.

Ешьте богатые клетчаткой овощи и фрукты , ростки, цельнозерновые и бобовые.

Сократите курение, алкоголь, нездоровую и обработанную пищу, которые могут нарушить баланс кишечника.

Держитесь подальше от продуктов, содержащих красители, искусственные ароматизаторы и подсластители.

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