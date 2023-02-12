Как правильно наносить парфюм, чтобы приятный аромат держался весь день

Есть определенные секреты, которые помогут сохранить приятный аромат любимого парфюма на весь день, и прохожие будут оборачиваться на этот запах.

Многие думают, что вопрос стойкости парфюма — это исключительно вопрос качества. Но не всегда популярный бренд, который известен своей стойкостью и изысканными нотками аромата, может гарантировать долгоиграющий эффект. Зачастую, дело в технике нанесения парфюма на тело.

Подробнее об этом информирует сайт patrioty.org.ua.

В целом, специалисты определяют всего 4 основных правила при нанесении духов и сохранение аромата надолго.

1 правило. Необходимо наносить парфюм на чистую и увлажненную кожу. Можно использовать духи сразу после душа, а можно предварительно увлажнить кожу лосьоном или кремом. Можно даже использовать вазелин, который надежно закрепит аромат.

2 правило. Нужно наносить парфюм на самые теплые участки тела, где ощущается пульс — шея, затылок, запястье, тыльная сторона колен и локтей. Еще можно распылить парфюм на влажные волосы, которые отлично впитывают запахи.

3 правило. Найдите свой уникальны парфюм, который будет медленно выветриваться на вашей коже и соответствовать вашему pH. Важно правильно подобать химический состав духов, который в тандеме с кожей смогут образовать отличную пару.

4 правило. Никогда не трите то место, куда был нанесен парфюм. Если периодически трогать место, где зафиксировался запах, то верхние ноты аромата перестают ощущаться, и, учитывая, что верхний слой работает как закрепитель, то и нижний быстро испарится.

Ранее «Курсор» информировал, что Илон Маск выпустил парфюм с ароматом сожженных волос. Миллиардер заявил, что с таким именем, как у него, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен.

Напоминаем, что названы комнатные растения, которые хорошо поглощают пыль и впитывают неприятные запахи.