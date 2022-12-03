Какие напитки из супермаркета наиболее вредны для метаболизма

SheFinds поговорили с Лизой Ричардс, создательницей диеты Candida, и Бриджит Суинни, доктором медицинских наук, чтобы выяснить, какие из напитков вам следует исключить из своей корзины в следующий раз, когда вы пойдете за продуктами.

Они сказали, что готовые кофейные напитки и сладкий чай — это два варианта, которых следует избегать, если вы хотите похудеть или просто поддерживать здоровый обмен веществ.

1. Готовые кофейные напитки

Если вы считаете кофе сладким лакомством, которым можно наслаждаться каждое утро, но не хотите тратить время на его приготовление, у вас может возникнуть соблазн купить бутилированные, обработанные, готовые кофейные напитки. Однако Ричардс говорит, что это плохая идея, особенно если вы хотите похудеть. «Готовые и обработанные кофейные напитки — это удобная альтернатива стоянию в очереди за традиционным кофе с сахаром», — отмечает она. Однако нельзя игнорировать и недостатки: «Они содержат пустые калории, жир и добавленный сахар». Со временем потребление всех этих обработанных ингредиентов и практически полное отсутствие питательной ценности может повлиять на ваш метаболизм.

2. Сладкий чай

Если вам больше нравится чай, чем кофе, вы иногда можете тянуться к бутылкам сладкого чая, прогуливаясь в продуктовом магазине. К сожалению, сахар — это сахар, и его никогда не стоит употреблять, если вы хотите похудеть и поддерживать быстрый обмен веществ. Таким образом, хотя чай хорош сам по себе (на самом деле, некоторые сорта могут даже ускорить ваш метаболизм и помочь вам похудеть!), варианты с сахаром не годятся. Суинни объясняет, что когда вы пьете подслащенный чай (или любой сладкий напиток), уровень сахара в крови повышается, и организм вырабатывает больше инсулина. «Инсулин необходим для того, чтобы ваш организм пропускал сахар в клетки, чтобы вы могли использовать его для получения энергии», — говорит она.

«Дополнительная глюкоза может привести к тому, что вы почувствуете высокий уровень сахара, за которым последует падение энергии из-за действия инсулина», — добавляет она. Со временем чрезмерное употребление сладких напитков может даже привести к резистентности к инсулину, что в конечном итоге приведет к увеличению веса из-за накопления жира, вызванного инсулином. Фактически, слишком много сахара может привести к медленному метаболизму и увеличению веса.

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