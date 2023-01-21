Эксперт назвала привычку, которая поможет очистить организм от токсинов

Печень целыми днями трудится, чтобы помочь очищаться организму, а потому нуждается в отдыхе. Чтобы помочь этого органу работать эффективнее, стоит отказаться от ночных перекусов.

Такой совет дала нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram.

Эксперт советует ужинать не позднее, чем за два-три часа до сна. Главное преимущество этой привычки в сочетании с ранним отбоем до 23:00 — это нормализация работы печени. А именно ее детоксикационной функции, говорит специалист.

Здоровая печень эффективно справляется с обезвреживанием токсинов с помощью ферментов, а происходит этот процесс преимущественно ночью. Также ночью происходит так называемся перезагрузка работы всей системы ЖКТ.

Отказ от вечерних перекусов также поможет похудеть, нормализовать работу кишечника, очистить кожу лица и уменьшить воспаления на коже.

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