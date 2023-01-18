Эксперт объяснил, какая ежедневная привычка портит фигуру

Недосыпание влияет на вес человека и очень портит фигуру, хотя усмотреть в этом прямую связь сложно.

Об этом рассказал в Instagram Виктор Мандзяк, эксперт по здоровому питанию и спортивный тренер.

Мандзяк отмечает, что невыспавшийся человек в течение дня будет хилым и будет стараться избегать физического труда. То есть человек недосыпает, меньше двигается, соответственно меньше теряет калорий на физическую активность.

Эксперты говорит, что во время ночного сна организм вырабатывает целый спектр различных гормонов, которые, в том числе, ответственны и за здоровый вес. Гормоны регулируют разные функции организма, некоторые оказывают непосредственное влияние на поведение, в том числе и питание.

Эксперт объясняет, что лептин синтезируется прямо в жировой ткани. Он действует на мозг, информируя его о количестве жира в организме. Если лептина вырабатывается достаточно, мозг понимает, что жира в теле много, это ему нравится. Когда лептина производится меньше, мозг тревожится, потому что осознает, что жира стало меньше. А это значит, что наступили голодные времена. Испуганный мозг повышает аппетит, чтобы заставить хозяина искать пищу, объясняет Мандзяк. При недосыпании уровень лептина снижается, что повышает аппетит.

Также у невыспавшегося человека высокий уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, что кортизол задерживает воду, негативно влияет на мышцы и перенаправляет энергетические запасы в живот. По словам Мандзяка, при недосыпании растет и уровень гормона грелина. Он производится в желудке и сигнализирует мозгу о том, что желудок пуст. То есть грелин повышает чувство голода.

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