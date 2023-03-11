Эксперт рассказала, как правильно спать днем

Короткий дневной сон имеет множество преимуществ, однако важно соблюдать несколько простых правил, чтобы такой отдых не был вам во вред.

Доктор философии и эксперт по сну Ребекка Роббинс рассказала о пользе дневного сна, а также дала советы, как получить от него наибольший эффект.

Об этом она рассказала Pure Wow.

Роббинс отметила, что по данным исследований существует биологическая предрасположенность к дневному сну. После полудня люди часто испытывают сонливость и могут заснуть.

Дневной сон имеет множество преимуществ: он бодрит, повышает продуктивность, активизирует кратковременную память, однако не должен заменять полноценный ночной сон.

Идеальный период для короткого дневного сна – с 14 до 16 часов, когда температура тела снижается. А оптимальная продолжительность – 10-20 минут. По его словам, если подремать меньше десяти минут, нет гарантий, что это даст стимулирующий эффект. А если проспать 30 минут или дольше, можно достигнуть фазы глубокого сна, и тогда будет труднее пробудиться.

Роббинс рекомендует превратить короткий дневной отдых в привычку. Чтобы принести максимальную пользу, он должен быть регулярным и проходить в определенном месте.

Есть только одна категория людей, которым нежелательно спать днем – это те, кто страдает от бессонницы.

Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.