Названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет

С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.

Об этом пишет Eat This, Not That!

Специалисты настоятельно не рекомендуют после 5о-летнего возраста экономить на фруктах и овощах, потому что они являются источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые необходимы организму для правильного функционирования. В частности такие продукты богаты на клетчатку, которая улучшает работу пищеварительной системы, а также поддерживает нормальный уровень холестерина и сахара в крови.

Также не стоит отказываться от белка, потому что он имеет решающее значение для организма, особенно после 50-летнего возраста. Если в рационе достаточно белка, то он может минимизировать скорость старения мышц.

Врачи также советуют употреблять разнообразную пищу, чтобы обеспечить поступление широкого спектра питательных веществ в организм. Если вы едите одно и то же каждый день, то рискуете потерять несколько ключевых основных минералов, таких как железо, кальций и витамины группы В.

