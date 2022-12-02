Эксперты назвали единственный тип перекуса, который вызывает воспаление

Чтобы стимулировать и поддерживать здоровый обмен веществ, жизненно важно оценивать то, что вы едите в течение дня, и осознавать, где вы можете добавить больше питательных веществ.

SheFinds.com связались с экспертами в области здравоохранения, чтобы узнать больше об одном распространенном типе углеводов, содержащихся во многих переработанных закусках и напитках, которых лучше избегать для здорового обмена веществ и получения оптимальной энергии. Читайте советы и предложения от Даны Эллис Ханнес, доктора философии, магистра здравоохранения, доктора медицинских наук, зарегистрированного диетолога, и Мелиссы Моррис, сертифицированного ACSM физиолога и спортивного диетолога.

Абсолютно худший углевод: добавление сахара в обработанные продукты

Наименее полезный тип углеводов для перекуса — это ультрапереработанный углевод, который часто встречается в упакованных продуктах, таких как выпечка (подумайте о тарталетках, энергетических батончиках или хлебобулочных изделиях), объясняет Ханнес. Она отмечает, что причина того, что эти типы углеводов не очень хороши в любом возрасте, не говоря уже о старше 40 лет, заключается в том, что они «не дают никакой питательной пользы, они часто лишены витаминов и минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений». По ее словам, это ужасно для обмена веществ, потому что это «приводит к всплескам инсулина, повышению уровня ИФР-1, воспалительного маркера, и увеличивает риск хронических заболеваний и отложения (накопления жира) калорий в организме».

Моррис соглашается и говорит, что, по ее мнению, «худший тип углеводов для употребления в любом возрасте — это добавленный сахар», который содержится в сладких напитках, нездоровой пище, полуфабрикатах и ​​десертах.

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