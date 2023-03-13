Эксперты назвали идеальный завтрак для больных диабетом

Омлет помогает диабетикам избежать сильного выброса глюкозы после еды и стабилизировать ее уровень в течение дня.

Эксперты утверждают, что омлет является идеальным завтраком для больных диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Британской Колумбии (Канада).

Об этом пишет журнал Medical Express.

По словам специалистов, именно это блюдо помогает предотвратить выброс сахара в кровь и контролировать уровень глюкозы в течение дня.

Эксперимент проводился на добровольцах. В первый день они завтракали омлетом, во второй – овсяной кашей с фруктами, остальные приемы пищи были совершенно одинаковыми. При этом мониторы, закрепленные на теле, контролировали уровень глюкозы в крови каждые пять минут. Также участники отчитывались о чувстве голода или сытости и желании съесть что-то сладкое.

Выяснилось, что завтрак с низким содержанием углеводов и высоким – жиров (омлет) не только помогает избежать выброса сахара в кровь сразу после приема пищи, но и стабилизирует уровень глюкозы весь день.

Напомним, сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый) возникает из-за нарушения взаимодействия тканей с инсулином в отличие от диабета первого типа, связанного с дефицитом выработки инсулина.

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