Эксперты назвали идеальный завтрак для больных диабетом

Об этом пишет журнал Medical Express.
По словам специалистов, именно это блюдо помогает предотвратить выброс сахара в кровь и контролировать уровень глюкозы в течение дня.
Выяснилось, что завтрак с низким содержанием углеводов и высоким – жиров (омлет) не только помогает избежать выброса сахара в кровь сразу после приема пищи, но и стабилизирует уровень глюкозы весь день.
Напомним, сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый) возникает из-за нарушения взаимодействия тканей с инсулином в отличие от диабета первого типа, связанного с дефицитом выработки инсулина.
Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.