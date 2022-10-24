Эксперты назвали простой рецепт приготовления напитка для чистки печени от токсинов

Лекарства, нездоровая пища и напитки, малоподвижный образ жизни — все это способствует накоплению токсинов и негативно влияет на организм.

Чтобы вывести токсины из организма, важно время от времени проводить детоксикацию. При этом не менее важно выбирать натуральные средства, которые не повредят вашему здоровью. Обязательно проконсультироваться со своим врачом при наличии противопоказаний или хронических болезней.

Многие специалисты для детоксикации рекомендуют простой рецепт народной медицины. Ингредиенты для эффективного средства легко найти в каждом доме. Те, кто употреблял этот напиток, говорят, что эффект быстро заметен.

Для приготовления очищающего напитка понадобятся:

— горсть свежих листьев мяты.

— несколько капель лимонного сока.

— полстакана свежевыжатого апельсинового сока.

— литр очищенной воды.

— органический мед

Способ приготовления: Отфильтрованную воду нужно закипятить, затем добавить мяту и держать на огне еще пять минут. Затем снять с плиты.

Как только консистенция достигнет комнатной температуры, вы можете добавить апельсиновый сок и несколько капель лимона. Перед употреблением добавьте столовую ложку натурального меда. Напиток можно пить горячим или холодным.

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