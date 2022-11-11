Эксперты назвали способы предотвращения рака печени

10:00, Сегодня
Здоровье и медицина
печень болит у человека фото
Фото: canva.com

Цирроз является одной из основных причин рака печени. Вот как вы можете снизить риск заболеть раком печени.

Когда печень повреждена, ее функции могут быть нарушены, что приводит к желтухе, потере веса, склонности к кровотечениям и инфекциям. Из-за длительного повреждения печени на ней могут образоваться рубцы, вызывающие цирроз. Это фактор риска рака печени и печеночной недостаточности.

Вот способы предотвращения рака печени по версии портала HealthShots:

  • Избегание или ограничение употребления алкоголя.
  • Соблюдение сбалансированного питания.
  • Регулярные физические упражнения в сочетании с диетой предотвращают ожирение и ожирение печени.
  • Избегание рискованного поведения, такого как злоупотребление наркотиками и незащищенный секс, которые повышают риск вирусного гепатита.
  • Регулярное тестирование на вирусы, такие как гепатит B и гепатит C.
  • Вакцинация против гепатита В.
  • Регулярные осмотры для ранней диагностики факторов риска заболеваний печени, таких как диабет и высокий уровень холестерина.

Как выявить рак печени на ранней стадии?

Не все виды рака печени можно предотвратить. Поэтому скрининг рекомендуется людям с повышенным риском рака печени. Сюда входят пациенты с известным заболеванием печени и пациенты с гепатитом В и С. Рекомендуется регулярное обследование и мониторинг, а также два раза в год тесты, специально направленные на выявление раннего рака печени. Это включает в себя ультразвуковое сканирование и анализ крови на альфа-фетопротеин. Для диагностики раннего рака печени могут потребоваться дополнительные исследования, такие как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и биопсия печени. Существует несколько методов лечения раннего рака печени, таких как хирургия, включая трансплантацию печени.

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