Эксперты назвали способы предотвращения рака печени

Цирроз является одной из основных причин рака печени. Вот как вы можете снизить риск заболеть раком печени.

Когда печень повреждена, ее функции могут быть нарушены, что приводит к желтухе, потере веса, склонности к кровотечениям и инфекциям. Из-за длительного повреждения печени на ней могут образоваться рубцы, вызывающие цирроз. Это фактор риска рака печени и печеночной недостаточности.

Вот способы предотвращения рака печени по версии портала HealthShots:

Избегание или ограничение употребления алкоголя.

Соблюдение сбалансированного питания.

Регулярные физические упражнения в сочетании с диетой предотвращают ожирение и ожирение печени.

Избегание рискованного поведения, такого как злоупотребление наркотиками и незащищенный секс, которые повышают риск вирусного гепатита.

Регулярное тестирование на вирусы, такие как гепатит B и гепатит C.

Вакцинация против гепатита В.

Регулярные осмотры для ранней диагностики факторов риска заболеваний печени, таких как диабет и высокий уровень холестерина.

Как выявить рак печени на ранней стадии?

Не все виды рака печени можно предотвратить. Поэтому скрининг рекомендуется людям с повышенным риском рака печени. Сюда входят пациенты с известным заболеванием печени и пациенты с гепатитом В и С. Рекомендуется регулярное обследование и мониторинг, а также два раза в год тесты, специально направленные на выявление раннего рака печени. Это включает в себя ультразвуковое сканирование и анализ крови на альфа-фетопротеин. Для диагностики раннего рака печени могут потребоваться дополнительные исследования, такие как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и биопсия печени. Существует несколько методов лечения раннего рака печени, таких как хирургия, включая трансплантацию печени.

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