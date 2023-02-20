Эксперты назвали три продукта, которые опасно есть на голодный желудок

Эти продукты могут привести к сильным болям в животе, если есть их на голодный желудок.

Медики советуют в течение дня есть небольшими порциями и часто, чтобы не допускать сильного чувства голода. Если же так произошло (а также ранним утром после ночного отдыха), выбирайте для перекуса легкие и полезные блюда и ни в коем случае не употребляйте натощак эти три продукта.

Об этом пишет Nature Medicine.

Цитрусовые и соки из них. Апельсины и лимоны могут негативно повлиять на состояние желудка при повышенной кислотности. Кроме того, они могут вызвать аллергическую реакцию, даже если у вас никогда не было негативной реакции на цитрусовые, все дело в непредсказуемой реакции ЖКТ. Поэтому перед свежевыжатым апельсиновым соком лучше съесть творог или кашу, но не стоит пить сок из апельсинов или есть грейпфрут натощак.

Томаты содержат чрезмерно «активные» органические кислоты, в частности, дубильную, которая раздражает стенки желудка, повышает кислотность и способствует появлению неприятных симптомов вплоть до изжоги и развития гастрита и язвы.

Кофе отлично бодрит, но, прежде чем его пить, стоит хоть немного перекусить.

Сложно представить себе бодрое утро без чашечки крепкого и ароматного кофе, но пить его все-таки лучше предварительно позавтракав. Утренняя встреча пустого желудка с этим насыщенным напитком не очень уж радостна — кофе стимулирует многие функции ЖКТ, в том числе секрецию соляной кислоты, что также может вызвать гастрит. Кроме того, кофе запускает работу поджелудочной железы — начинает вырабатываться панкреатический сок с ферментами для переваривания пищи, а ее нет в желудке… Это может привести к сбою ее функционирования и панкреатиту.

Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.