Эксперты назвали ягоду, которая может защитить от рака крови

Специалисты из США в ходе недавнего исследования установили новые свойства малины. Содержащиеся в этой ягоде вещества, которые дают ягоде цвет (антоцианины), способны оградить человека от рака крови, установили ученые.

Об этом передает healthline.

Данные вещества можно найти и в других продуктах, например, в красном вине. Но именно в малине антоцианины наиболее легко усваиваются организмом, к тому же, помимо этого, ягода богата другими ценными веществами, витаминами и микроэлементами.

Ученые отмечают, во время лейкоза или лейкемии обычные клетки крови заменяются на клетки опухоли. Сейчас рак крови можно лечить с помощью химиотерапии или облучения, но это вредит здоровым клеткам и всему организму.

Специалисты изучили антоцианины и цианидины-3-рутинозиды, которые есть в западной малине. Данные вещества вызывают апоптозу лейкозных клеток, то есть уничтожают их. Главной особенностью этого является то, что данный способ лечения не являться опасным для здоровых клеток. По словам экспертов, данное открытие поможет создать новый лекарственный препарат в будущем.

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