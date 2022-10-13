Эксперты по питанию назвали сочетания продуктов, которые помогут быстро и вкусно похудеть

Здоровое и сбалансированное питание — основа не только стройной фигуры, но и отличного самочувствия. А чтобы ускорить процесс похудения медики советуют правильно комбинировать продукты.

Эксперты назвали несколько продуктов, которые вкусны и полезны сами по себе, а в сочетаниях еще и помогают наладить обмен веществ и похудеть. Попробуйте скорее и убедитесь сами.

Об этом пишет newsyou.info.

Курица или индейка и жгучий перчик

Красный перец на только содержит вещества, помогающие организму активнее сжигать калории, но и «разгоняет» метаболизм. Ну, а белое мясо птицы — самый полезный источник белка, который поможет вам надолго сохранить чувство сытости.

Фасоль и кукуруза

Если вы всерьез решили вести здоровый образ жизни и правильно питаться, вам обязательно надо ввести в свой рацион бобовые: в них очень много растительного белка, который не только необходим организму для строительства новых клеток, но и отлично насыщает — а значит, способствует похудению В кукурузе же высоко содержание устойчивого крахмала — сложного углевода, который необходим для нормальной работы кишечника. Бобы, фасоль или нут в сочетании с кукурузой должны быть регулярно на вашем столе, если вы по-настоящему заботитесь о своем здоровье и красоте.

Шпинат и авокадо

Добавьте к ним немного оливкового масла — и получится по-настоящему волшебный салат, богатый витаминами, микроэлементами и полезными жирами. А если добавить к нему лимонный сок, жирную рыбу или цельнозерновой хлеб, получится и вовсе идеальное блюдо — и для фигуры, и для здоровья.

Греческий йогурт и миндаль

Эти два продукта идеальны именно в сочетании, так как содержащиеся в них витамины и микроэлементы лучше всего усваиваются организмом именно «в паре»: так, богатый жирами греческий йогурт поможет лучше усвоить полезные витамин Е и антиоксиданты, которые содержатся в миндале. Отличный вариант для завтрака или полдника!

Овощи и яйца

Британские диетологи назвали яичницу с луком и помидорами самым лучшим завтраком. А, в-третьих, яйца помогают организму усваивать полезные каротины — вещества, придающие цвет овощам и помогающие, например, нашему мозгу бороться с возрастными изменениями Ну, а про пользу для фигуры белков, которыми богаты яйца, и говорить нечего — попробуете и сами убедитесь!

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.