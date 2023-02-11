Эксперты рассказали, как отреагирует организм, если каждый день съедать по банану

Медики заявили, что съедая один банан в день, вы поможете своему организму и защитите его от целого ряда неприятностей.

Здоровье вашего кишечника улучшится. Согласно обзору исследования 2017 года, опубликованному в журнале Nutrition Bulletin, бананы содержат резистентный крахмал, который увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для здоровья кишечника.

Ежедневное употребление бананов может помочь нам достичь наших целей по снижению веса. Бананы, богатые клетчаткой и белком, надолго сохранят чувство сытости, несмотря на то, что в них чуть больше 100 калорий. Они даже вошли в список Healthline из 20 самых полезных для похудения продуктов на планете.

Бананы входят в число продуктов, которые улучшают кожу, вы, вероятно, думаете о лососе, авокадо или, может быть, грецких орехах, но бананы могут изменить правила игры, когда речь идет о здоровье кожи. Это все из-за витаминов и минералов в бананах, особенно марганца, который повышает уровень коллагена.

Бананы, особенно когда их едят до или после тренировки, могут способствовать повышению уровня энергии и избавлению от чувства усталости в течение дня. Результаты исследования спортсменов-мужчин, проведенного PLOS One в 2012 году, показали, что те, кто заправлялся спортивным напитком каждые пятнадцать минут, а не бананом и водой, в целом показали худшие результаты в велогонках на длинные дистанции. Следовательно, существует прямая корреляция между употреблением банана и повышением уровня энергии при выполнении упражнений.

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