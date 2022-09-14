Эксперты рассказали о целительных свойствах бергамота

Бергамот (Citrus bergamia Risso) – ценное растение, относящееся к семейству рутовых. Изначально он был известен только в Индии, а сейчас ассоциируется с Калабрией. Его также часто называют «апельсиновым бергамотом», а само слово «бергамот» относится к итальянскому городу Бергамо, где впервые было продано масло из этого фрукта.
Оранжевый бергамот отличается крупными, яйцевидными, темно-зелеными листьями и цветками, напоминающими белые звездочки. Дерево может достигать до 5 метров в высоту, а плоды имеют морщинистую кожицу, которая может быть желтой и зеленой. Мякоть бергамота кисло-горькая и богата ароматическими эфирными маслами.
У среднего потребителя бергамот ассоциируется в основном с ароматом чая Эрл-Грей. Освежающий вкус и аромат делают экстракт этого фрукта широко используемым в пищевой, парфюмерной, кондитерской и косметической промышленности. Однако стоит помнить, что богатый состав масла бергамота позволяет наслаждаться его оздоровительными свойствами.
Что в бергамоте?
Многочисленные научные исследования показали, что в бергамоте много биологически активных ингредиентов. Это позволило использовать фруктовое масло в пищевых добавках с разносторонним действием, в основном поддерживающим обмен веществ в организме. В состав бергамота входят, в частности:
- полифенольные флавоноиды, включая: неоэриоцистрин, неогесперидин, нарингин, мелиттидин и брутеридин;
- монотерпеновые и сесквитерпеновые углеводороды,
- линалоол, цитраль и линалилацетат (отдушки),
- кумарины и псоралены.
Мякоть плода также содержит целый арсенал витаминов и микроэлементов, в том числе витамины В, С и А, натрий, калий, железо, фтор, цинк и кальций.
Свойства бергамота
Научные публикации позволили точно обнаружить и описать свойства бергамота. Как оказалось, экстракт мякоти может воздействовать на организм на многих уровнях, в первую очередь регулируя функции нервной системы, кровообращения, обмена веществ, кожи и костей.
Благодаря своему ароматному запаху бергамот используется в ароматерапии как успокаивающее средство для снятия нервного напряжения, помогает заснуть и улучшает настроение.
Фенольные соединения, которых так много в мякоти плодов бергамота, укрепляют сосуды, снижают артериальное давление, а также обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, благодаря своей химической структуре они играют очень важную роль в борьбе со свободными радикалами, способствующими старению клеток.
Активные ингредиенты, содержащиеся в бергамоте, регулируют обмен веществ, а если быть точным, то влияют на метаболизм глюкозы и жирных кислот, что должно заинтересовать всех, кто заботится о правильном весе, спортивной форме и жизненной силе организма.
Для чего используют бергамот?
Сырье бергамота широко используется в фитотерапии. В основном используется как средство, которое:
- помогает поддерживать адекватный уровень глюкозы и жирных кислот в крови (поэтому может приниматься как дополнение к лечению сахарного диабета),
- удаляет свободные радикалы и тем самым предотвращает ускоренное старение кожи,
- благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Как видите, экстракты бергамота поддерживают здоровье на многих уровнях. Поэтому стоит воспользоваться благами, которые дала нам природа.
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