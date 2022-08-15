Эксперты составили список симптомов, которые предупреждают о проблемах с сердцем

Медики напоминают: серьезная проблема не возникает на пустом месте, ей предшествует ряд симптомов, но их порою можно даже и не заметить.

Список симптомов привел Британский фонд сердца. Организация отметила, что порог боли у каждого человека разный, поэтому признаки могут отличаться.

Об этом пишет planetanovosti.

Ключевой сигнал – боль в груди, которая не проходит. Постепенно неприятное ощущение может распространяться на шею, челюсти, спину, желудок и руки. Если вы заметили прогрессирующую боль, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Нередко появляются также такие проблемы с самочувствием, как тошнота, головокружение, одышка. Некоторый процент людей, которые пережили инсульт, перед несчастьем начали испытывать приступы тревоги, панические атаки.

В легких может накаливаться жидкость, которая провоцирует кашель. Признаки приближающегося сердечного приступа могут сохраняться на протяжении нескольких дней. Иногда они периодически повторяются, притом внезапно.

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