Фолликулит: что это такое и как лечить

«Гнойнички, сгустки гноя, появляющиеся на коже головы, часто принимают за прыщи. Но, несмотря на то, что они похожи, это разные вещи, — объясняет доктор Жаклин Змиевски. — Акне характеризуется воспалительным процессом сальных желез. Пустулы кожи головы — это воспаление или инфекция волосяного фолликула».

«Сально-волосяная единица включает в себя волосы и сальную железу, поэтому эти две структуры тесно связаны, но изменения в этих отдельных структурах могут проявляться различными заболеваниями. Когда мишенью воспаления является волосяной фолликул, у нас могут быть разные типы фолликулита, которые различаются в зависимости от возбудителя», — объясняет Жаклин.

По словам врача, эти поражения возникают, когда волосяной фолликул является мишенью воспалительного процесса, связанного или не связанного с присутствием патогенов, таких как бактерии и грибки, которые вызывают появление этих гнойных шариков вокруг волос. «Нет прямой связи между прыщами на лице и фолликулитом на коже головы. У пациентов, у которых больше прыщей, может быть или не быть фолликулит кожи головы, а также у тех, кто не страдает от прыщей, также может быть воспаление волос», — сказала доктор.

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