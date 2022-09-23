Фолликулит: что это такое и как лечить

Вы слышали о фолликулите? Хотя он очень похож на прыщики на коже головы, прямого отношения к угрям на лице он не имеет, и, в свою очередь, фолликулит нуждается в особом уходе – хотя бы для того, чтобы не произошло необратимого выпадения волос.
В чем разница между акне и фолликулитом?
«Гнойнички, сгустки гноя, появляющиеся на коже головы, часто принимают за прыщи. Но, несмотря на то, что они похожи, это разные вещи, — объясняет доктор Жаклин Змиевски. — Акне характеризуется воспалительным процессом сальных желез. Пустулы кожи головы — это воспаление или инфекция волосяного фолликула».
«Сально-волосяная единица включает в себя волосы и сальную железу, поэтому эти две структуры тесно связаны, но изменения в этих отдельных структурах могут проявляться различными заболеваниями. Когда мишенью воспаления является волосяной фолликул, у нас могут быть разные типы фолликулита, которые различаются в зависимости от возбудителя», — объясняет Жаклин.
По словам врача, эти поражения возникают, когда волосяной фолликул является мишенью воспалительного процесса, связанного или не связанного с присутствием патогенов, таких как бактерии и грибки, которые вызывают появление этих гнойных шариков вокруг волос. «Нет прямой связи между прыщами на лице и фолликулитом на коже головы. У пациентов, у которых больше прыщей, может быть или не быть фолликулит кожи головы, а также у тех, кто не страдает от прыщей, также может быть воспаление волос», — сказала доктор.
Как лечить фолликулит?
«Главные рекомендации: не выдпвливать/лопать гнойные шарики и не заниматься самолечением. Обратитесь за специализированной медицинской консультацией, чтобы поставить диагноз. Некоторые фолликулиты волосистой части головы переходят в рубцовый процесс с окончательным разрушением волосяного фолликула, то есть необратимой потерей волосяных прядей в пораженной области», — говорит врач.
«Прежде всего, необходимо поставить правильный диагноз. Когда мы знаем «имя и фамилию» проблемы, мы можем правильно ее лечить, предотвращая прогрессирование состояния, которое часто может быть хроническим», — добавила она.
По словам доктора Жаклин, эта травма может беспокоить. «Сохранение этого типа поражения всегда является предупреждающим признаком из-за вероятности возникновения рубцовой алопеции. Столкнувшись с наличием этих постоянных высыпаний или тех, которые то приходят, то уходят, ищите своего дерматолога», — говорит врач.
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