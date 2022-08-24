Как сладкая газированная вода повлияла на мозг грызунов, употребляющих ее 2 месяца – исследование

На протяжении экспериментов, длившихся 2 месяца, ученые пытались оценить влияния потребления упомянутых напитков на поведенческие изменения у самцов крыс в возрасте 2, 8 и 14 месяцев. Для этого животных разделили по разным группам.

Об этом сообщает Science Direct.

Одна 67 дней кряду употребляла газировку в неограниченных количествах, а другая – привычную воду. Оценить изменения начали на 57-й день опытов и закончили на 67-й.

На финальной стадии крыс умертвили и провели вскрытие и рассекание лобной коры и гиппокампа. Это сделали для того, чтобы изучить антиоксидантные ферменты каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД). Также в гиппокампе проанализировали окислительные маркеры реактивных веществ тиобарбитуровой кислоты (TBARS) и диацетат дихлор-дигидро-флуоресцеина (DCFH).

Оказалось, что среди употребляющих вредные напитки наблюдалось ухудшение памяти при выполнении заданий в лабиринте с радиальными рукавами, в Y-образном лабиринте и в открытом поле у 2- и 8-месячных крыс. Однако, это не касалось 14-месячных подопытных.

Ученые не обнаружили в тесте на избегание торможения различий между группами. Также установлено, что напитки снижали в лобной коре активность КAT у 8-месячных крыс и активность СОД у 8- и 14-месячных крыс. Кроме этого, в гиппокампе газировка увеличила активность КAT у 2- и 8-месячных крыс, повышала уровни DCFH во всех возрастных группах и повышала уровни TBARS у 2-месячных крыс.

Исследователи пришли к выводу, что у грызунов ухудшалась память и возникал окислительный стресс вследствие продолжительного употребления сладких газированных напитков. Среди испытуемых больше всего поведение менялось у младших крыс, а с изменениями в окислительной системе столкнулись все возрастные группы животных.

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