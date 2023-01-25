Гастроэнтеролог назвал девять продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Завтрак — это самый важный из всех приемов пищи за день. Он позволяет организму прийти в тонус и набраться сил и энергии на большую половину дня.

Медики предупреждают, что далеко не все продукты можно есть натощак утром. Они составили список из 9 продуктов, которые на завтрак есть не рекомендуют.

Об этом пишет healthline.

Бутерброд с колбасой

Многие до сих пор едят на завтрак традиционный бутерброд с колбасой, забывая, что в своем составе она имеет различные канцерогены и прочие не полезные вещества, пичкать которыми организм с утра совсем ни к чему.

Быстрые завтраки

Реклама радостно сообщает о том, что сладкие хлопья — самый быстрый, вкусный и полезный завтрак. Однако это не так, ведь быстрые углеводы (которыми по сути и являются хлопья) очень быстро повышают уровень сахара в крови и, к тому же, очень быстро вызывают чувство голода, из-за чего возможно переедание, и, как следствие — лишний вес.

Цитрусовые

Фруктовая кислота, несмотря на наличие в ней всяческих полезностей в виде витаминов и прочего, все-равно остается кислотой и при употреблении натощак может вызвать гастрит и даже язву. Это же касается цитрусовых соков и модных смузи, перед употреблением которых лучше плотно позавтракать.

Бананы

Бананы содержат большое количество магния, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Если есть их на завтрак часто, то можно опасаться калиево-магниевого дисбаланса.

Мясо

В красном мясе очень много элементов, которые сложно перевариваются с утра. Если вы съедите на завтрак мясо, организм бросит все силы на борьбу с ним, а не с вызовами нового дня и вы будете чувствовать себя опустошенно.

Сырые овощи

В сырых овощах много кислоты, которая раздражает слизистую оболочку желудка. Употребляя их натощак, стоит опасаться проблем пищеварением.

Чеснок

Не любите запах чеснока? И хорошо, потому что есть его с утра вовсе не обязательно и даже не желательно. В нем содержится вещество аллицин, которое раздражает стенки желчного пузыря и желудка, из-за чего может возникнуть гастроспазм.

Кофе

Много споров ведется о том, полезно ли пить кофе, или стоит отказаться от него вовсе. У каждого на этот счет свое мнение, но предельно точно одно: натощак кофе раздражает слизистую оболочку, повышает секрецию желудочного сока и способствует развитию гастрита. Поэтому съешьте что-либо, и только затем пейте кофе, чтобы с самого утра не спровоцировать боль в желудке.

Сладости

Не секрет, что сладости вредны сами по себе, что и говорить об употреблении их на голодный желудок. Дело в том, что после пробуждения поджелудочная не в состоянии выработать должное количество инсулина, чтобы переварить этот продукт. А это в свою очередь ведет к повышению сахара в крови и развитию сахарного диабета. Сахар натощак заставляет поджелудочную работать на износ.

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