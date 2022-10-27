Родители мальчиков стареют быстрее — исследование

Ученые выяснили, как пол ребенка может повлиять на родителей. Исследования подтвердили, что родители сыновей быстрее стареют, а их мозг раньше теряет остроту и способность к логическому мышлению.

Ученые проводят множество исследований, чтобы выяснить, из-за чего одни люди стареют быстрее, а другие долго сохраняют молодость. Недавние исследования доказали, что воспитание сыновей является более сложной задачей, чем воспитание дочерей, сообщает Daily Mail.

Авторы эксперимента поставили себе задачу выяснить, каким образом пол ребенка может повлиять на родителей. Опыты и наблюдения подтвердили, что родителям сыновей гораздо труднее и их мозг стареет значительно раньше.

Американские ученые из Колумбийского университета и чешские ученые из Карлова университета в Праге проанализировали анкеты 30 тысяч родителей, при этом данные собирались в течение 14 лет.

Участников разделили на 7 групп:

10 872 — есть сыновья;

4 862 — один сын;

3 523 — два сына;

2 487 — три сына и больше;

891 — одна дочь;

905 — две дочери;

554 — три дочери и более.

Тесты включали в себя задания на проверку активности мозга, памяти, мышления: запомнить список из 10 слов или выполнить обратный счет по семеркам от 100.

Выводы ученых показали, что у родителей мальчиков мозг работает значительно хуже и быстрее стареет, а эта тенденция усиливается, если мальчиков двое или больше. Интересно, что оба родителя показали одинаковые результаты.

Один из авторов эксперимента, Катрин Вульф, рассказала, что это может быть связано с тем, что дочери уделяют стареющим родителям больше внимания больше внимания. Но также родители девочек ведут более здоровый образ жизни, избегая алкоголя и курения.

Попутно было замечено, что мамы сыновей гораздо чаще имеют избыточный вес, чем мамы дочерей.

Поскольку в исследовании учитывались все дети — и родные, и приемные, то родственные связи никак не влияют на старение мозга родителей.

Ранее Курсор писал про взлом мозга: ученые научились считывать мысли во время МРТ.