Исследователи выяснили, как сон без одежды влияет на здоровье

Ученые считают, что сон голышом может положительно повлиять на здоровье и самочувствие, а также на связь с партнером и самооценку.

Об этом передает Sleep Foundation.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, взрослые должны спать не менее 7 часов каждую ночь, однако только треть может выделять на сон такое время — у большинства на это не хватает времени. Лишение сна является серьезной проблемой из-за того, как это может негативно сказаться на здоровье. Например, недосыпание увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, увеличить уровень сахара и холестерина в крови, вызвать ожирение и гипертонию.

При этом специалисты выяснили, что сон без одежды позволяет уменьшить такие метаболические риски. Об этом, в частности, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Diabetes Care.

У женщин сон обнаженной может способствовать общему улучшению здоровья. У мужчин сон без одежды способен положительно повлиять на фертильность.

«Голый» сон может положительно повлиять на здоровье и внешний вид вашей кожи, поскольку в ночное время происходит процесс ее регенерации.

При этом плохой сон прерывает такой процесс, из-за чего активизируется гормон стресса. Это может привести к тому, что кожа становится сухой, тусклой или склонной к акне.

Сон без одежды также положительно влияет на отношения пары и самооценку. Если вы спите без белья с другим человеком, это может усилить чувство удовлетворения и связи между парами, говорят ученые.

Партнеры, которые проводят время в телесном контакте, с большей вероятностью будут чувствовать себя менее напряженными и ближе. Контакт кожа к коже высвобождает гормон окситоцин, который является гормоном хорошего самочувствия, что способствует чувству безопасности и любви, уменьшая беспокойство.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.