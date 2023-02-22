Названа специя, которая укрепляет здоровье глаз и снимает стресс

Лавровый лист, который вы часто добавляете в различные продукты питания, обладает рядом преимуществ для здоровья.

Есть причина, по которой наша кухня полна специй. Они не только улучшают вкус пищи, но и приносят пользу нашему здоровью. Знаете ли вы о питательной ценности лаврового листа? Помимо придания аромата блюдам, лавровый лист также служит старинным лекарством, содержащим несколько питательных веществ. Считается, что лавровый лист улучшает пищеварение, лечит респираторные заболевания, борется с различными грибковыми инфекциями, а также снимает стресс. Диетолог Ловнит Батра на своей странице в Instagram Nutrition by Lovneet делится некоторыми удивительными преимуществами лаврового листа, давайте взглянем на них.

1) Эти листья содержат уникальный фитонутриент под названием партенолид, который может быстро уменьшить воспаление.

2) Наличие линалоола в лавровом листе может помочь снизить уровень гормонов стресса в организме.

3) Лавровые листья являются отличным источником витамина А, который жизненно важен для здорового зрения и здоровья кожи.

4) Кофеиновая кислота и рутин являются важными органическими соединениями, содержащимися в лавровом листе, которые улучшают здоровье вашего сердца.

5) Лавровый лист может помочь снизить и контролировать уровень глюкозы.

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