Избыток железа может быть опасным для организма

Избыток железа грозит очень серьезными последствиями.
Организм всегда делает запас на «черный день». Если на талии появляется «спасательный круг», то откладывается не только жир, но и избыток железа. Оно откладывается в печени в виде ферритина.
Когда железа слишком много, а организм не успевает его израсходовать, печень подвергается мощнейшему стрессу. Настолько мощный, что это приводит к ее разрушению.
Именно поэтому категорически не рекомендуется принимать препараты железа в целях профилактики, не сдав соответствующие анализы. Особенно в больших дозах.
Когда в организме есть очаги воспаления, организм всегда откладывает железо в качестве резерва, даже если сейчас его в организме недостаточно.
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