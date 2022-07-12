Избыток железа может быть опасным для организма

Большинство людей сегодня озабочены противоположной проблемой — как повысить уровень железа в организме и поднять ферритин? Низкий уровень железа грозит падением гемоглобина, а там и до анемии недалеко.

Избыток железа грозит очень серьезными последствиями.

Организм всегда делает запас на «черный день». Если на талии появляется «спасательный круг», то откладывается не только жир, но и избыток железа. Оно откладывается в печени в виде ферритина.

Когда железа слишком много, а организм не успевает его израсходовать, печень подвергается мощнейшему стрессу. Настолько мощный, что это приводит к ее разрушению.

Именно поэтому категорически не рекомендуется принимать препараты железа в целях профилактики, не сдав соответствующие анализы. Особенно в больших дозах.

Когда в организме есть очаги воспаления, организм всегда откладывает железо в качестве резерва, даже если сейчас его в организме недостаточно.