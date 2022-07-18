Израиль получит дополнительно восемь тысяч вакцин от обезьяньей оспы

Министр здравоохранения Ницан Горовиц лично обратился к генеральному директору датской фармацевтической компании «Bavarian Nordic», подразделения, производящего вакцину, с просьбой о дополнительной поставке вакцин от обезьяньей оспы.

Израиль получит еще 8 тысяч вакцин от оспы обезьян в дополнение к 2 тысячам уже заказанных.

По сообщениям, министр здравоохранения Ницан Горовиц лично обратился к датской компании Bavarian Nordic, которая производит прививки, с просьбой выделить дополнительные средства.

Обезьянья оспа эндемична в некоторых районах Африки, где люди заражаются через укусы грызунов или мелких животных. Обычно она не так легко распространяется среди людей.

Но в этом году было зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания в странах, где исторически эта болезнь не встречается. Инфекции появились у мужчин, имевших половые контакты с мужчинами, на собраниях в Европе, хотя представители здравоохранения подчеркивают, что заразиться вирусом может любой человек.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что оспа обезьян мутирует очень быстро. ВОЗ пока не считает, что вспышка заболевания представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Moderna начала разработку вакцины от обезьяньей оспы. Компания Moderna сообщила о том, что исследует потенциальные доклинические вакцины против обезьяньей оспы. Однако сейчас нет никаких конкретных данных о сроках выпуска вакцины.