Оспа обезьян мутирует очень быстро — ученые

ВОЗ пока не считает, что вспышка заболевания представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение.

Вирус оспы обезьян, вызвавший заболевание по всему миру, мутирует быстрее, чем предполагалось ранее. Во время нового исследования ученые собрали ДНК из 15 образцов вируса оспы обезьян и реконструировали их генетическую информацию. Эксперты обнаружили, что реальная частота мутаций была в 6-12 раз выше, чем они ожидали.

О новом исследовании написали в журнале Nature Medicine.

По словам экспертов, большинство найденных мутаций возникло в результате взаимодействия с иммунной системой человека.

Это может быть связано с тем, что вирус циркулирует среди людей с 2018 года.

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