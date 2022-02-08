Израильские ученые создали имплантаты человеческого спинного мозга для лечения паралича

Впервые в мире исследователи из Тель-Авивского университета создали имплантаты человеческого спинного мозга для лечения паралича. Ученые научились «обманывать» организм, заставляя его поверить в то, что имплант, это часть спинного мозга.

Исследователи из Центра регенеративной биотехнологии Сагол спроектировали функциональные ткани спинного мозга человека из материалов и клеток человека и имплантировали их в лабораторные модели с хроническим параличом, успешно восстановив способность ходить в 80% тестов.

Результаты исследования были опубликованы в престижном научном журнале «Advanced Science».

Технология, лежащая в основе прорыва, использует образцы тканей пациента, превращая их в функционирующий имплантат спинного мозга с помощью процесса, который имитирует развитие спинного мозга у человеческих эмбрионов.

Исследователи: «Наша цель на ближайшие несколько лет — разработать персонализированные имплантаты спинного мозга для восстановления тканей, поврежденных в результате травмы, без риска отторжения имплантата».

Известно, что сейчас исследователи готовятся к следующему этапу исследования: клиническим испытаниям на людях. Они надеются, что через несколько лет искусственные ткани будут имплантированы парализованным людям, что позволит им снова ходить.

Новаторское исследование возглавила исследовательская группа профессора Тала Двира из Центра регенеративной биотехнологии Сагол, Школы биомедицины и исследований рака им. Шмуниса и факультета биомедицинской инженерии Тель-Авивского университета.

В команду лаборатории профессора Двира входят аспирант Лиор Вертхейм, доктор Реувен Эдри и доктор Йона Гольдшмит. Среди других участников были профессор Ирит Гат-Викс из Школы биомедицины и исследований рака им. Шмуниса, профессор Янив Ассаф из Школы неврологии Сагол и доктор Анжела Рубан из Школы медицинских профессий Штайера, все в Тель-Авивском университете.

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