Учёные создали материал, который может мгновенно поглощать или отдавать огромное количество энергии

Он способен мгновенно поглощать или высвобождать огромные порции механической энергии. Материал будет полезным в любом сценарии, где необходимо либо поглотить удар большой силы, либо осуществить молниеносную реакцию, подобно мышечной.

Группа ученых из Массачусетского университета в Амхерсте разработала метаматериал с удивительными свойствами. Материал способен мгновенно поглощать или рассеивать огромное количество механической энергии. Материал будет полезен в любых сценариях, где требуется либо поглощение сильного удара (защитное снаряжение), либо молниеносное воздействие на «мышцы», что пригодится в робототехнике.

Об этом пишет 3dnews.

Идея метаматериала, способного мгновенно поглощать или высвобождать большое количество энергии, заключается в использовании фазового сдвига в состоянии материи. Простым примером фазового сдвига в состоянии материи является замерзание или испарение воды. В первом случае энергия высвобождается, а во втором — поглощается. Это же правило применимо к твердым веществам, которые могут переходить из одного фазового состояния в другое. Примером может служить записывающая поверхность компакт-диска. Он может быть аморфным или кристаллическим, и переход между ними требует энергии записывающего лазерного луча.

Проблема заключается в том, что создать материал со специфическими свойствами чрезвычайно сложно с точки зрения фазовых переходов, что требует вмешательства на молекулярном и даже атомном уровне. С этой точки зрения метаматериалы — материалы, состоящие из нескольких веществ, связанных определенным образом, — гораздо проще и достаточно предсказуемы. В частности, метаматериалы для поглощения или рассеивания энергии выполнены в виде определенной гибкой структуры с магнитными вставками.

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