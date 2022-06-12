Известный врач назвал самую вредную кашу

Она привлекает наше внимание красивыми пакетиками. Но лучше такую не покупать, так как в ней нет никакой пользы, зато много пустых углеводов.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский не рекомендует покупать овсянку быстрого приготовления из пакетиков. Эксперт говорит, что это «самое вредное, что можно только придумать».

Об этом педиатр рассказал на своей странице в YouTube.

Чтобы овсянка была полезной, врач советует покупать и готовить крупу в хлопьях, которую нужно варить. В каше быстрого приготовления же много сахара и углеводов, которые в итоге не дают энергии, а лишь оседают на животе.

Вредной кашей доктор Комаровский также называет манку, ведь это легко усваиваемые углеводы, которые не дают ничего хорошего нашему организму. Самое полезное в крупе всегда в оболочке, которой манка по сути лишена при обработке.

Третьей крупой в списке, по мнению педиатра, является белый рис, который медик назвал «никаким». Ведь никакой пользы подобная каша не приносит.

При этом Комаровский говорит, что врачи всего мира вычислили семь самых полезных каш. На первом месте стоит гречка, далее овсянка (не из пакетиков), далее перловка, пшено, кукурузная крупа, бурый рис, а также льняная крупа.

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