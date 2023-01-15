Известный врач назвал самые вредные каши, которые особенно опасны для детей

Многие каши мы ошибочно считаем полезными и регулярно их употребляем, а также кормим ими детьми. Но ничего кроме вреда и лишних калорий они не приносят.

Известный украинский врач-педиатр Дмитрий Комаровский назвал самые вредные каши, которые часто едят и взрослые, и дети. Для последних они особенно опасны.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в YouTube.

Педиатр не рекомендует покупать овсянку быстрого приготовления из пакетиков. Комаровский говорит, что это «самое вредное, что можно только придумать». Вместо этого лучше выбирать крупу в хлопьях, которую нужно варить, а не просто залить кипятком.

Вредной кашей доктор Комаровский также называет манку. По его словам, манная каша — это легкоусваиваемые углеводы, которые не дают ничего хорошего нашему организму.

Также эксперты призывает не употреблять часто белый рис. По его словам, эта каша хоть и сытная, но никакой пользы она не приносит.

Доктор Комаровский при этом рассказал про самые полезные каши, которые стоит включать в рацион всем. Это гречка, овсянка, перловка, пшено, кукурузная крупа, бурый рис, а также льняная крупа. Важно выбирать только натуральные каши (не быстрорастворимые) и самостоятельно их готовить, желательно на обычной подсоленой воде, а не на бульоне либо молоке.

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