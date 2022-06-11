Известный врач опроверг главные мифы о суточной норме воды

20:27, Вчера
Здоровье и медицина
вода стакан картинка
Фото: pixabay.com

Врач пояснил: в понятие жидкости входит все, что человек употребляет в день: вода, чай, кофе, супы. Потому организм получает жидкость постоянно, если ее мало — он подскажет об этом чувством жажды.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг мифы о необходимом количестве воды ежедневно. Эксперты советует пить достаточно для хорошего самочувствия, но не стоить считать каждый глоток, чтобы гарантировано по 2 или по 3 литра. Врач напоминает: каждый человек индивидуален и каждому нужно ориентироваться именно на себя и свои потребности. Потому прислушивайтесь к своему организму.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

Комаровский отметил, что нет научных работ и исследований, которые бы доказывало тот факт, что рекомендуемая норма жидкости в сутки благотворно влияет на состояние здоровья. То есть, если вы не можете выпить два литра в день — вы вовсе не обязаны себя заставлять. Если вам будет необходима жидкость — организм ее «попросит».

По его словам, здравый смысл показывают, что удовлетворять физиологические потребности ( в еде, воде и так далее) надо по мере их возникновения.

Он добавил, что пить нужно тогда, когда есть жажда, а также когда у вас редкое мочеиспускание и насыщенная моча.

Комаровский признался, что врачи советуют постоянно пить больше воды, так как они боятся дефицита жидкости в организме. Дефицит жидкости приводит к повышенному артериальному давлению, нагрузкам на почки, нарушениям терморегуляции, нарушениям свертываемости крови, рискам инфаркта, инсульта и образованию тромбов. Но и чрезмерное количество воды может вызвать проблемы с внутренними органами и отразиться на внешности, например, отеками.

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Автор материала:
Тали Малкина
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