Известный врач опроверг главные мифы о суточной норме воды

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг мифы о необходимом количестве воды ежедневно. Эксперты советует пить достаточно для хорошего самочувствия, но не стоить считать каждый глоток, чтобы гарантировано по 2 или по 3 литра. Врач напоминает: каждый человек индивидуален и каждому нужно ориентироваться именно на себя и свои потребности. Потому прислушивайтесь к своему организму.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube .

Комаровский отметил, что нет научных работ и исследований, которые бы доказывало тот факт, что рекомендуемая норма жидкости в сутки благотворно влияет на состояние здоровья. То есть, если вы не можете выпить два литра в день — вы вовсе не обязаны себя заставлять. Если вам будет необходима жидкость — организм ее «попросит».

По его словам, здравый смысл показывают, что удовлетворять физиологические потребности ( в еде, воде и так далее) надо по мере их возникновения.

Он добавил, что пить нужно тогда, когда есть жажда, а также когда у вас редкое мочеиспускание и насыщенная моча.

Комаровский признался, что врачи советуют постоянно пить больше воды, так как они боятся дефицита жидкости в организме. Дефицит жидкости приводит к повышенному артериальному давлению, нагрузкам на почки, нарушениям терморегуляции, нарушениям свертываемости крови, рискам инфаркта, инсульта и образованию тромбов. Но и чрезмерное количество воды может вызвать проблемы с внутренними органами и отразиться на внешности, например, отеками.

Кстати, Курсор ранее писал, что эксперты рассказали, как улучшить работу мозга и поднять иммунитет всего за 10 минут.