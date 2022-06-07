Эксперты рассказали, как улучшить работу мозга и поднять иммунитет всего за 10 минут

Ученые из Японии из университета Цукуба выяснили, что бег благотворно влияет на работу мозга и на иммунную систему. При чем достаточно всего 10 минут, чтобы улучшить психологическое состояние человека.

Об этом сообщает издание Sciencealert.com.

Во время исследования эксперты смогли выявить улучшение обращения крови в префронтальной коре головного мозга, которая отвечает за настроение и сознательный контроль движений.

Японские специалисты анализировали состояние здоровья 26 человек, которых просили совершать 10-минутные пробежки с перерывами. Так, после того, как упражнение было закончено, ученые проверяли состояние мозга с помощью теста Струпа.

Во время этого теста испытуемым показывают название цвета, которое написано другим цветом. Например, слово «синий» написано желтыми буквами. С помощью этого теста можно выявить «гибкость» мозга.

И вот после пробежки результаты тестов у испытуемых улучшилась.

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