Как без жесткой диеты похудеть за две недели – рекомендации врача

Важно не переедать и пить больше воды, а также ограничить белок животного происхождения.

Диетолог и терапевт Ольга Бурлакова раскрыла простой способ, как похудеть за две недели без жестких диет.

Об этом пишет krasotka.

Прежде всего, она советует пить достаточно воды. По ее словам, на килограмм веса тела должно приходиться 30 миллилитров воды. Потреблять воду желательно только до еды и в промежутках между ее приемами.

Важно исключить из рациона дрожжевой хлеб. Поскольку производители нередко делают его из ненатуральной закваски, человек может столкнуться с отеками и вздутием. Потребление молочных продуктов также стоит ограничить. Специалист утверждает, что с возрастом они плохо усваиваются и перегружают работу почек. Альтернативной коровьему молоку может стать растительное, например, миндальное или кокосовое.

Бурлакова также рекомендует потреблять меньше животного белка, особенно мяса. Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице. Когда мы минимизируем количество животного белка, организм успевает восстанавливаться от этой тяжелой пищи. В результате улучшается состояние кишечника и пищеварение, что приводит к похудению, отметила эксперт.

Диетолог напомнила, что фрукты и овощи полезны для желудочно-кишечного тракта. Она советует есть салаты, заправляя их нерафинированным маслом, например оливковым.

Как ранее сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.