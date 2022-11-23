Как COVID-19 влияет на кишечник

В рамках нового эксперимента специалисты опровергли одну из гипотез, связанных с COVID-19.

Ученые из США провели исследования и установили, что коронавирусная инфекция поражает микрофлору кишечника, вследствие чего увеличивается риск других болезней.

Об этом сообщает Nature.

В результате широкого использования антибиотиков для борьбы с бактериями, что стало распространенной практикой в последнее время, человеческий организм приобрел устойчивость к этим лекарствам. На основании этого новое исследование и базировалось.

По словам экспертов, ранее медики связывали нарушение соотношения кишечных бактерий с более тяжелой формой коронавируса. До недавних пор было неизвестно, что являлось первопричиной: микробиом кишечника нарушался из-за COVID-19, либо же вследствие ослабленного кишечника организм стал более уязвимым к инфекции. Оказалось, что первая версия является правдивой.

Группа специалистов Школы медицины имени Гроссмана Нью-Йоркского университета привлекла к эксперименту почти 100 человек, которые были инфицированы COVID-19. Для подтверждения наличия инфекции у участников брали мазки из носоглотки, а для анализа состояния микрофлоры кишечника ‒ образцы кала.

Результаты исследования подтвердили, что коронавирусная инфекция и микрофлора связаны. Эксперты хотят и дальше изучать эту тему, чтобы добиться успехов в профилактике нарушений микробиомии кишечника.

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